喬山營收／第1季毛利率直上五成 4月年增27.2%

喬山（1736）董事會10日通過第1季財報，合併營收80.26億元、年增14%， 另受惠於產品組合、產能利用率提升及台幣貶值等有利因素，首季毛利率高達50%，相較2023年同期增加了3.5個百分點。

整體來看，2024年第1季因通膨而導致人事成本上升，以及新產品上市行銷費用增加等因素，費用較2023年同期上升，單季稅後淨損1.38億元，每股虧損0.46元，但較2023年同期每股虧損2.14元，大幅改善1.68元。

喬山4月合併營收30.6億元、年增27.2%；累計前四月合併營收110.9億元、年增17.4%。在商用部分，受惠健身房增長及各大健身房供貨占比持續拉升，商用營收單月增長逾二成 ; 家用市場則因庫存去化完畢以及市場復甦，單月亦貢獻雙位數成長。

全球健身器材產業盛事FIBO（德國國際健身與康體博覽會）於4月11日登場，喬山2024年展出集團二大商用品牌Matrix與Vision並擴大展位，其中商用Matrix品牌ONYX頂級系列，優雅設計及細膩完美的製造工藝，在歐洲驚豔全場。

Vision品牌則為首次在FIBO登場，全系列有氧及重訓產品的簡約及高品質的設計理念，首次登場即獲得許多客戶正向回饋。喬山透過旗下兩大商用品牌的高品質與創新產品設計，持續擴大與競爭對手的差距。

另外，喬山近期成功收購全球家用第三大品牌BowFlex的公司資產及品牌，不僅增加了家用品牌與產品線的完整度，更有助於未來採取多品牌策略，打入不同的大型零售商來擴大市占規模，預期將可大幅增加品牌競爭力，並穩健地往家用第一大的目標邁進。