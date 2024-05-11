中鋼4月營收年增1% 利多加持

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公布4月營收表現，單月為327.02億元，年增1%、月減0.5%。展望營運前景，該公司指出，美國主力鋼廠連續兩波拉漲鋼價，帶動熱軋行情走揚，預期第2季全球鋼市有望築底走升。

中鋼表示，分析4月鋼品出貨狀況，母公司本身單月為68萬公噸，比3月的66.2萬公噸增加1.8萬公噸，中龍部分，4月出貨量為32.3萬公噸，比3月的36.2萬公噸，減少3.9萬公噸，中鴻部分，4月出貨13.1萬公噸，比3月的13.5萬公噸減少4,000公噸。

合計4月份整體出貨量為105萬公噸，相較3月的106.7萬公噸，減少1.7萬公噸，加上4月以平盤開出盤價，以致營收略為衰退。

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