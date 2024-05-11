統一超4月營收年增7% 同期高點
統一超（2912）昨（10）日公告4月營收268.22億元，年增7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078.93億元，年增7.51%。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態、迎來新世代複合商場「Par K* Avenue」，同時持續探索未來零售首創「X-STORE 微型商店」。
台灣7-ELEVEN持續深耕逾1,700萬會員的OPENPOINT生態圈，藉由會員日點數十倍送、清明連假滿額立折、點數超值加價購話題新品等生活體驗活動，更串連i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務渠道推動會員便利、優質服務，帶動會員交易金額創歷史同期新高、成長超過10%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言