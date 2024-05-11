統一超4月營收年增7% 同期高點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

統一超（2912）昨（10）日公告4月營收268.22億元，年增7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078.93億元，年增7.51%。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態、迎來新世代複合商場「Par K* Avenue」，同時持續探索未來零售首創「X-STORE 微型商店」。

台灣7-ELEVEN持續深耕逾1,700萬會員的OPENPOINT生態圈，藉由會員日點數十倍送、清明連假滿額立折、點數超值加價購話題新品等生活體驗活動，更串連i預購、i划算、OPEN NOW等數位服務渠道推動會員便利、優質服務，帶動會員交易金額創歷史同期新高、成長超過10%。

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