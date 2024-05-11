中華車4月營收年增54% 銷售報捷
中華車（2204）4月營收40.43億元，再度報出佳音，較去年同期大增54.58%，累計前四月營收162.99億元較去年同期成長39.4%，成長動能來自MG貢獻，MG 4月單月領牌數2,130台，較去年成長九成，持續為中華車的營收與獲利加分。
今年4月車市因去年同期基期高、國內受升息及電價調漲議題影響，台灣汽車總市場登錄37,038台，較去年同期小幅衰退，因此各家車廠的4月營收普遍較去年小幅衰退或是相當，僅中華車受惠於MG銷售量攀升加持逆勢成長。
龍頭車廠和泰車單月營收222.3億元，年減4.24%；前四月915.54億元、年增2.27%；三陽4月營收56.1億元，年減0.78%，累計前四月營收224.27億元較去年同期成長6.71%。
汎德永業4月合併營收為37.5億元，受到Porsche到港數較少影響，年減3.8％；累計前四月合併營收172.19億元，則較去年同期成長7.35％。裕日車4月營收17.33億元，年減18.32%，前四月營收93.3億元，年增1.39%
和泰車去年營收獲利都創新高，今年4月受整體車市下滑影響，營收還是小幅衰退。
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