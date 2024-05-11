中華車4月營收年增54% 銷售報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）4月營收40.43億元，再度報出佳音，較去年同期大增54.58%，累計前四月營收162.99億元較去年同期成長39.4%，成長動能來自MG貢獻，MG 4月單月領牌數2,130台，較去年成長九成，持續為中華車的營收與獲利加分。

今年4月車市因去年同期基期高、國內受升息及電價調漲議題影響，台灣汽車總市場登錄37,038台，較去年同期小幅衰退，因此各家車廠的4月營收普遍較去年小幅衰退或是相當，僅中華車受惠於MG銷售量攀升加持逆勢成長。

龍頭車廠和泰車單月營收222.3億元，年減4.24%；前四月915.54億元、年增2.27%；三陽4月營收56.1億元，年減0.78%，累計前四月營收224.27億元較去年同期成長6.71%。

汎德永業4月合併營收為37.5億元，受到Porsche到港數較少影響，年減3.8％；累計前四月合併營收172.19億元，則較去年同期成長7.35％。裕日車4月營收17.33億元，年減18.32%，前四月營收93.3億元，年增1.39%

和泰車去年營收獲利都創新高，今年4月受整體車市下滑影響，營收還是小幅衰退。

延伸閱讀

寶成營收／4月210億元、年月雙增 製鞋業務連二月正成長

中國大陸4月乘用汽車零售153.2萬輛 年降5.7%

麗清財報／第1季 EPS 0.26元 4月營收達8.1億元、創歷年同期新高

光隆財報／首季 EPS 0.98元、創同期新高 第2季持續看好

相關新聞

航空四雄業績4月高飛 寫下同期新高

4月步入航空淡月，四大航空營收卻意外繳出亮麗成績單，寫下同期新高。航空業者看好，今年航空市場再度出現客、貨需求雙好走勢，...

壽險金控雙雄各賺逾130億 全體業者獲利539億元

富邦金控昨（10）日公布，今年4月大賺130.3億元，在富邦金與國泰金雙雄單月均賺破百億元推升下，整體金控4月稅後純益5...

中租 前四月每股賺4.82元

中租控股昨（10）日罕見同步公告4月營收與獲利，營收持續維持約8%左右的增長，累計前四月營收335.4億元，年增8.18...

長榮航Q1稅後純益達47億 每股純益0.87元

長榮航空昨 （10）日公布第1季財報寫下同期新高，每股純益0.87元；長榮航空並看好長期航空市場需求，昨日董事會決議以1...

陽明第1季單季賺贏去年 EPS 2.69元

陽明昨（10）日董事會公布首季財報，合併營收438.01億元，年增18.5%，稅後純益93.79億元，年增175.7%，...

上銀第1季每股稅後純益1.12元 接單回溫

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（10）日召開法說，董事長卓文恒指出，目前訂單能見度已拉長至三個月，景氣有回穩跡象，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。