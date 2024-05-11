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自行車三雄 邁向復甦

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
自行車產業營收表現 圖／經濟日報提供
自行車產業營收表現 圖／經濟日報提供

自行車產業步入復甦軌道，反轉過去一年營收呈現下滑窘境。美利達（9914）4月營收29.87億元，年增24.18%，累積前四月營收88.5億元、衰退17.77%；鏈條大廠桂盟4月營收4.46億元、年增11.52%，前四月累計15.4億元、年減9.71%。巨大4月營收達69.08億元，年減幅度縮小到1.75%，累計前四月的營收229.7億元，年減15.48%。

巨大集團昨（10）日也同時公布首季獲利，還是受到歐洲去化庫存及代工客戶調整訂單的影響，集團合併營收160.6億元，年減20.2%，稅後純益5.2億元，年減37.8%，每股稅後盈餘1.33元。

巨大集團表示，第1季獲利表現還是受到衝擊，然而集團4月開始銷售已經開始回升，其中，自有品牌4月分在三大市場的銷售表現仍以捷安特中國內銷表現最為突出，中高階車款銷售暢旺，營收較去年同期成長超過40%；捷安特歐洲營收也有高個位數成長；僅捷安特美國營收較去年同期減少約一成。

法人分析，上個月自行車廠才宣布自行車產業雖然仍衰退，但已經出現復甦跡象，果然在4月單月營收已出現，這是2022年第4季爆發自行車產業庫存過高之後，4月首次出現營收正面表現，也讓外界對自行車的前景看法更加樂觀。

業者指出，隨著自行車產業的庫存有序調整，前兩年的額外庫存問題陸續獲得改善，自行車產業可望迎來復甦，尤其是4月營收已迎來正面的消息。

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