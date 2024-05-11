上銀第1季每股稅後純益1.12元 接單回溫

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（10）日召開法說，董事長卓文恒指出，目前訂單能見度已拉長至三個月，景氣有回穩跡象，但整體產業景氣仍未見明朗，客戶下單也以短急單為主，今年希望維持去年成長走勢；上銀第1季財報，稅後純益3.95億元，年減11%，每股稅後純益1.12元。

針對產品價格策略，卓文恒表示，現階段稼動率尚未完全提升，產品價格還不到漲價的時間，維持去年水平。未來營收、毛利是否成長，仍要看稼動率。

上銀公布第1季財報，合併營收55.06億元、年減4%，營業毛利15.89億元、年減9%，毛利率28.9%；營業利益4億元、年減30%，稅後純益3.95億元，年減11%，每股稅後純益1.12元。

上銀自結4月合併營收20.20億元，月增0.9%、年減6.0%，為近七個月來的高點；累計前四月合併營收75.27億元、年減4.5%。上銀表示，近期來自半導體、航太與大型基礎建設等產業訂單逐步回溫。

上銀第1季營業費用11.89億元、年增1%，首季營業費用較高，除了薪資、水電及材料上漲外，其他費用與過去差異不大。