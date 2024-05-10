快訊

食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

東台財報／第1季每股虧0.41元 集團積極布局半導體設備產業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工具機大廠東台精機（4526）於10日召開董事會通過第1季財報，第1季合併營收13.23億元 (子公司榮田精機因已登錄興櫃，東台持股比例降至44.88%，營收不合併計算)，本業虧損1.6億元，雖有匯兌收益與業外收入5,129萬元挹注，仍不敵營收減少所致的本業虧損，稅後淨損1.05億元，每股稅後虧損0.41元。

東台自結4月單月合併營收4.21億元，較上月減少26.0%，累計前四月合併營收17.45億元，較去年同期減少19.6%，目前在手訂單累計約30億元。

在產品應用表現上，汽機車產業占營收40%，航太業占12%，能源業占4%。市場面比重，台灣及大陸地區占48%，歐美地區占30%，亞洲其他地區占22%。

東台表示，全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎，因此，東台近期積極拓展多元產業市場版圖，著手布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，已積極與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望有成果。

東台並將於5月23日在路科總部舉辦廠內展，除豐富技術研討會，並邀供應商夥伴共同參與，與客戶攜手轉型追求永續未來。

半導體 營收

延伸閱讀

寶成營收／4月210億元、年月雙增 製鞋業務連二月正成長

麗清財報／第1季 EPS 0.26元 4月營收達8.1億元、創歷年同期新高

光隆財報／首季 EPS 0.98元、創同期新高 第2季持續看好

國碩集團表現亮 國碩、碩禾盤中雙雙衝上漲停

相關新聞

富邦金控前四月稅後純益434.1億元、EPS 3.34元 金控獲利亞軍

富邦金控（2881）10日公布，2024年4月自結稅後純益130.3億元，累計今年前四月稅後純益434.1億元，每股稅後...

華航營收／連3月正成長 4月165.73億再寫同期新高

華航（2610）4月份合併營業收入為165.73億元，登歷年同期新高，較前月增幅0.40%，較去年同期增加13.95億元...

統一超營收／4月268億元、年增7.8% 創同期新高

統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元，較去年同期增加7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078....

台灣虎航營收／4月13.27億元 創同期新高

台灣虎航-創（6757）2024年4月單月營收13.27億元，較去 (2023) 年同期增加4.13億元，年增率45.1...

陽明財報／第1季轉虧為盈 EPS 2.69元

陽明海運（2609）於10日董事會第1季財務報告。陽明海運113年第1季合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元...

兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

如果是投資五年，股息不管無論有無再投入，績效最好的是兆豐金，拉長到十年來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。