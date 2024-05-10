東台財報／第1季每股虧0.41元 集團積極布局半導體設備產業
工具機大廠東台精機（4526）於10日召開董事會通過第1季財報，第1季合併營收13.23億元 (子公司榮田精機因已登錄興櫃，東台持股比例降至44.88%，營收不合併計算)，本業虧損1.6億元，雖有匯兌收益與業外收入5,129萬元挹注，仍不敵營收減少所致的本業虧損，稅後淨損1.05億元，每股稅後虧損0.41元。
東台自結4月單月合併營收4.21億元，較上月減少26.0%，累計前四月合併營收17.45億元，較去年同期減少19.6%，目前在手訂單累計約30億元。
在產品應用表現上，汽機車產業占營收40%，航太業占12%，能源業占4%。市場面比重，台灣及大陸地區占48%，歐美地區占30%，亞洲其他地區占22%。
東台表示，全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎，因此，東台近期積極拓展多元產業市場版圖，著手布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，已積極與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望有成果。
東台並將於5月23日在路科總部舉辦廠內展，除豐富技術研討會，並邀供應商夥伴共同參與，與客戶攜手轉型追求永續未來。
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