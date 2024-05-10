福貞財報／首季每股虧0.06元 旺季來臨營收表現可望持續走強

福貞-KY（8411）公布第1季合併財報，合併營收20.30億元、年增21.9%，營業利益1,651萬元，較去年同期轉盈，但因運輸成本增加，及新廠投產致相關管理費用增加影響，稅後虧損1,324萬，每股稅後虧損0.06元。

福貞第1季本業獲利能力表現，毛利率9.32%、營業利益率0.81%，皆較去年同期成長。而虧損也較去年同期收斂。

福貞表示，新竹廠與山東廠兩條產線，第1季營收獲利雙升，陜西廠則因貼近客戶生產基地規劃，目前在手訂單能見度高，以期順利量產，下半年為集團增添營收成長動能。

福貞指出，2024年中國大陸經濟表現往穩步向好發展，集團第1季受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上兩岸餐飲市場維持健康成長，帶動集團全廠鐵、鋁罐銷售額及填充業務均有增長。

福貞致力於優化集團全廠產線良率，並配合原物料價格走勢，調節庫存水位，營業費用雖已認列陝西廠折舊費用，但成本費用管控得宜，加上製程改善效益持續顯現，使得第1季毛利率9.32%，較去年同期增加3個百分點，推升營業利益率較去年同期轉正為0.81%。

福貞近年來持續擴增營運版圖，因金屬包材有體積大、重量輕等特點，長途運輸不具經濟效益，因此金屬包材容器產業普遍採取貼近客戶的生產布局，加上中國大陸啤酒罐化率目前約30%，相較歐美市場70%及日本市場90%，成長空間仍大。

福貞對於今年整體營運表現，持審慎樂觀態度，中國大陸終端消費市場已見有感復甦，加上第2季起隨著天氣轉熱，公司預期涼茶與碳酸飲料迎來旺季催化，帶動二片式鋁罐與充填業績，亦激勵啤酒客戶訂單放量。

福貞配合客戶多元罐型需求，也持續提高集團各廠產線換線效率，以期提升機台稼動率，加上陝西廠因應夏季旺季需求啟動量產，營收表現可期。