快訊

食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

福貞財報／首季每股虧0.06元 旺季來臨營收表現可望持續走強

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

福貞-KY（8411）公布第1季合併財報，合併營收20.30億元、年增21.9%，營業利益1,651萬元，較去年同期轉盈，但因運輸成本增加，及新廠投產致相關管理費用增加影響，稅後虧損1,324萬，每股稅後虧損0.06元。

福貞第1季本業獲利能力表現，毛利率9.32%、營業利益率0.81%，皆較去年同期成長。而虧損也較去年同期收斂。

福貞表示，新竹廠與山東廠兩條產線，第1季營收獲利雙升，陜西廠則因貼近客戶生產基地規劃，目前在手訂單能見度高，以期順利量產，下半年為集團增添營收成長動能。

福貞指出，2024年中國大陸經濟表現往穩步向好發展，集團第1季受惠農曆春節客戶備貨旺季效應，加上兩岸餐飲市場維持健康成長，帶動集團全廠鐵、鋁罐銷售額及填充業務均有增長。

福貞致力於優化集團全廠產線良率，並配合原物料價格走勢，調節庫存水位，營業費用雖已認列陝西廠折舊費用，但成本費用管控得宜，加上製程改善效益持續顯現，使得第1季毛利率9.32%，較去年同期增加3個百分點，推升營業利益率較去年同期轉正為0.81%。

福貞近年來持續擴增營運版圖，因金屬包材有體積大、重量輕等特點，長途運輸不具經濟效益，因此金屬包材容器產業普遍採取貼近客戶的生產布局，加上中國大陸啤酒罐化率目前約30%，相較歐美市場70%及日本市場90%，成長空間仍大。

福貞對於今年整體營運表現，持審慎樂觀態度，中國大陸終端消費市場已見有感復甦，加上第2季起隨著天氣轉熱，公司預期涼茶與碳酸飲料迎來旺季催化，帶動二片式鋁罐與充填業績，亦激勵啤酒客戶訂單放量。

福貞配合客戶多元罐型需求，也持續提高集團各廠產線換線效率，以期提升機台稼動率，加上陝西廠因應夏季旺季需求啟動量產，營收表現可期。

營收

延伸閱讀

「中華民國」是否口誤 馬英九今返國笑而不答

剛出生女兒熟睡中「重量級五虎將」在她身邊築牆護駕 網笑：這噸位安全感爆棚

遊客高喊「總統好！」 馬英九參訪西安大雁塔親切互動

清明連假人潮湧入！山東趵突泉寸步難行 保全「驚恐抱柱」險落水

相關新聞

富邦金控前四月稅後純益434.1億元、EPS 3.34元 金控獲利亞軍

富邦金控（2881）10日公布，2024年4月自結稅後純益130.3億元，累計今年前四月稅後純益434.1億元，每股稅後...

華航營收／連3月正成長 4月165.73億再寫同期新高

華航（2610）4月份合併營業收入為165.73億元，登歷年同期新高，較前月增幅0.40%，較去年同期增加13.95億元...

統一超營收／4月268億元、年增7.8% 創同期新高

統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元，較去年同期增加7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078....

台灣虎航營收／4月13.27億元 創同期新高

台灣虎航-創（6757）2024年4月單月營收13.27億元，較去 (2023) 年同期增加4.13億元，年增率45.1...

陽明財報／第1季轉虧為盈 EPS 2.69元

陽明海運（2609）於10日董事會第1季財務報告。陽明海運113年第1季合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元...

兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

如果是投資五年，股息不管無論有無再投入，績效最好的是兆豐金，拉長到十年來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。