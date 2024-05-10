14家金控前4月獲利達2112億元 國泰金穩居3冠王

14家金控4月獲利出爐，單月稅後獲利總計新台幣539.24億元，前4月累積破2000億元，達2112.05億元。國泰金單月、前4月及每股盈餘（EPS），皆拿下第1名，持續穩坐金控獲利王。

14家金控4月獲利539.24億元，雖較3月減少51.56億元，但4月單月、累積前4月與去年同期相比，分別成長60.41%與89.42%。

觀察個別金控表現，國泰金4月稅後淨利137.4億元，累計前4月稅後淨利為509.4億元，創下歷史次高，EPS為3.53元，持續穩坐金控獲利三冠王。子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高。

國泰金說明，國壽表現主要受惠於資本利得貢獻、外匯操作表現佳及經常性收益挹注；國泰世華銀掌握利率高檔，持續布建外幣有價證券部位，財管與信用卡業務使淨手續費收入持續成長。

國泰金指出，國泰產險簽單保費維持雙位數成長，4月稅後淨利0.9億元，累計稅後淨利為9.6億元，創歷史同期新高。至於對於0403花蓮地震相關自留賠款金額仍陸續確認統計中，賠款損失已安排適當再保，影響可控。

富邦金4月自結稅後淨利130.3億元，年增65.1%，累計前4月稅後淨利434.1億元，年增98.5%，EPS為3.34元，單月獲利、累計獲利及每股獲利均奪金控業亞軍，僅次於國泰金。子公司台北富邦銀行及富邦證券獲利動能續航，4月及累計前4月稅後淨利同創歷年同期新高。

中信金4月單月稅後盈餘為51.07億元，累計前4月合併稅後盈餘260.27億元，EPS為1.33元，位居第3。子公司中信銀4月稅後獲利26.37億元，較前3個月低，主要因為4月放款動能強勁，依規定需提列相關備抵。另外，台壽4月則因美元升值產生匯兌利益，且有股票處分利得挹注，4月單月稅後獲利22.24億元。

永豐金4月自結稅後淨利16.26億元，較3月減少34.4%，累計前4個月稅後淨利85.04億元，續創歷史同期新高，年成長33.8%，EPS為0.69元。

永豐金表示，前4月獲利表現受惠於今年以來資本市場熱絡，子公司銀行與證券獲利皆創下歷年同期新高。至於4月獲利呈現月減，主要是受到4月資本市場波動劇烈且營業天數較少，主要子公司獲利較3月下滑所致。

開發金4月稅後淨利為24.25億元，前4月稅後獲利突破百億元大關，達106.39億元，較去年同期成長153%，EPS為0.64元。子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後淨利為18.96億元，前4月稅後淨利70.45億元，並持續推動高價值保單銷售，提升保險本業長期發展。

受惠台新創投投資鑽石生技評價波動，台新金4月稅後淨利達17億元，年增91%，累計前4月稅後淨利67.1億元，創史上同期新高，年增12.6%，EPS達0.49元。主要子公司台新銀行4月稅後淨利13.7億元，年增20.2%，累計前4月稅後淨利達57.9億元，同創史上同期新高，年增6.6%。

因新台幣貶值及避險操作得宜，加上實現股票資本利得，新光金4月稅後淨利為34.47億元，連3個月獲利，累計前4月稅後淨利64.94億元，年增142.94億元，相比2023年同期轉虧為盈，EPS達0.42元。

4大公股金控方面，兆豐金前4月稅後淨利141.2億元、微幅年增約1%，EPS為0.99元，續居公股龍頭；第一金前4月稅後純益91.23億元、年成長6.3%；合庫金前4月稅後淨利67.26億元、年增約7%；華南金前4月稅後賺74.89億元、年成長14.5%。