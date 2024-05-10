中鋼營收／4月營收327.02億元 年增1%

中鋼（2002）10日公布4月營收表現，單月為327.02億元，年增1%、月減0.5%。展望營運前景，該公司指出，美國主力鋼廠連續兩波拉漲鋼價，帶動熱軋行情走揚，預期第2季全球鋼市有望築底走升。

中鋼表示，分析4月鋼品出貨狀況，母公司本身單月為68萬公噸，比3月的66.2萬公噸增加1.8萬公噸，中龍部分，4月出貨量為32.3萬公噸，比3月的36.2萬公噸，減少3.9萬公噸，中鴻部分，4月出貨13.1萬公噸，比3月的13.5萬公噸減少4,000公噸。

合計4月份整體出貨量為105萬公噸，相較3月的106.7萬公噸，減少1.7萬公噸，加上4月以平盤開出盤價，以致營收略為衰退。

依據中鋼統計數據，4月營收327.02億元，年增1%、月減0.5%；累計今年前四月營收達1,264.56億元，年增2.2%。

中鋼並指出，目前全球經濟逐漸擺脫通膨壓力，歐美經濟持續回穩，帶動亞洲國家出口動能增溫；而中國大陸持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升週期，依IMF預估今年全球經濟成長率達3.1%。

至於台灣受惠於外銷訂單回溫及強勁民間消費支撐，國發會二月景氣對策信號連兩綠燈，主計總處上修今年台灣經濟成長率至3.43%，為近年最佳表現。

觀察鋼價變化，美國鋼廠Cleveland-Cliffs於三月連續兩波宣布調漲熱軋價格，累積調幅每短噸100美元 (約每公噸110美元)，帶動美國熱軋行情自低點彈升約每公噸70美元。

其次，大陸方面，寶鋼4月盤買以平盤呼應中央穩經濟政策，但面臨產能過剩、次級鋼廠低價搶單壓力，5月盤價則每公噸小跌100至150人民幣 (約13至21美元)。

由於美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升；中國大陸製造業則為經濟同期指標，鋼價低檔形成，預期第2季全球鋼市有望築底走升。