華城首季獲利單季第3高 砸8.8億元擴產拚外銷美國
重電族群華城電機下午公布第1季稅後獲利新台幣5.98億元，站歷史同期新高和單季第3高，每股基本純益2.29元。
華城董事會今天也通過投資8.8億元擴建廠房，市場預期主要擴充變壓器產品，因應美國市場和台電強韌電網計畫變壓器拉貨需求。華城表示，8.8億元擴廠投資以自有資金與融資借款為主，因應營運需求及未來發展。
市場分析，華城持續受惠美國市場對大型電力變壓器需求，今年外銷業績比重將大幅提升至超過40%，上看50%，其中出口美國變壓器業績占外銷比重已超過70%，有助華城今年毛利率表現，預估華城今年變壓器業績占比將提升至近8成。
華城4月自結營收14.66億元，月減5.88%，年增35.2%，累計今年前4月營收45.03億元，年增71.57%，華城指出，主要是台電及外銷案訂單成長。
華城第1季營收30.37億元，站同期新高，單季毛利率34.3%，創單季新高，第1季營業利益率20.45%，站同期新高、也是單季第3高，次於去年第4季和第3季，華城第1季稅後獲利5.98億元，也站同期新高和單季第3高，每股基本純益2.29元。
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