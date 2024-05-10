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華航營收／連3月正成長 4月165.73億再寫同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航。聯合報系資料照片
華航。聯合報系資料照片

華航（2610）4月份合併營業收入為165.73億元，登歷年同期新高，較前月增幅0.40%，較去年同期增加13.95億元，增幅9.19%。其中，客運收入105.55億元，較去年同期增加11.35億元，增幅12.05%，主因為本公司運能逐步增加，市場需求持續熱絡，致使整體客運收入較去年同期成長。

貨運收入為47.03億元，月增1.71%，跨境電子商務以及全球AI議題發酵，帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加，艙位需求強勁，使得4月表現較前月成⻑，貨收及單位收益均為今年以來最高。

華航連續3個月營收正成長，4月份客運收入持續站穩百億，華航客運班表布局奏效，滿足清明連假出國的旅客，客運收入以東北亞成長幅度最大，東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加，其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線都有近九成表現，挹注客運成長動能。配合旅運所需，華航穩定加密東北亞熱門航線，包括台北-福岡每周 19 班，台北-名古屋每周 14 班，台北-廣島每周 5 班，高雄-東京每周 10 班，更自5月7日起復飛台北-鹿兒島，每周提供2個班次，積極衝刺客運市場。

展望後市，5月平均訂位達八成且持續增加中，端午假期前後機位需求也湧現；為歡慶母親節，華航高雄-沖繩航線推出限時促銷，即日起至5月31日購買高雄-沖繩每周三出發航班，單程優惠只要TWD6,000起(未稅)，是親子出遊的好時機；每月16日還有「華航會員日」會員專屬優惠，刺激買氣挹注營收。貨運部分也將持續充分利用客貨機運能，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

客運 華航

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