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美時營收／4月20.8億元 年增2.9% 、月增80.5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）10日公布4月合併營收為20.8億元，年增2.9%，與上個月相比接近翻倍，大幅成長80.5%。美時表示，4月份營收大幅成長主因血癌藥Lenalidomide出貨增加所推動，不僅在美國銷售增加，其他市場也放量成長。

在亞洲地區，台灣和東南亞市場年成長強勁，主要是由台灣市場的產品Aclasta、Alimta和Cialis等品牌產品的表現帶領，美時積極擴展的新市場，如泰國、越南和菲律賓，也有相當亮眼的表現。

美時日前也公布第1季財報，稅後淨利10.36億元，年減13%、季增159%，每股稅後純益（EPS）3.96元。美時說明，今年首季毛利率為55%，較去年第1季的毛利率下降約5個百分點，主要是由於高毛利的血癌藥Lenalidomide 2.5毫克和20毫克這兩個劑量在去年3月上市。

美時表示，美時今年首季的業績，來自亞洲以外的出口收入與去年同期相比下降18%，主要是由於Lenalidomide 2.5毫克和20毫克在去年第1季上市，拉高去年基期。不過，這已經在公司的預估中，並不影響2024年血癌藥在美國市場全年的供應量，因此美時對今年全年展望不變。

在美國以外的出口市場，產品收入呈現近100%的年增長，主要是由歐盟各國的Enzalutamide上市和拉丁市場（如巴西）對Lenalidomide需求旺盛所貢獻。至於美時亞洲業務仍然年成長4%，主要由韓國和台灣業務成長所推動。

美國 美時

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