綠能、海外轉投資助攻 台泥4月營收年增逾2成

中央社／ 台北10日電

水泥雙雄4月營收出爐，台泥新台幣116.26億元、亞泥56.86億元，分別月減14.81%、11.27%，主要受到中國水泥市況不佳影響；不過台泥受惠轉投資的綠能與海外低碳水泥事業貢獻，4月營收年增27.76%。

台泥4月營收116.26億元，由於4月初遭遇花蓮強震，導致位於震央的花蓮和平廠停產近1個月，和平電力發電機組也受影響，4月營收月減14.81%。

台泥在綠能、土耳其及葡萄牙低碳水泥的投資效益逐漸發酵，4月營收較去年同期成長27.76%；累計前4月營收373.12億元，年增5.22%。

台泥今天說明，花蓮和平廠受到4月初強震影響，設備受損暫停生產，其中一號窯4月25日已恢復運轉，二號窯因歲修緣故，預計5月28日回歸運轉。

亞泥4月營收56.86億元，由於嘉惠電力發電天數減少導致費率下修，且中國水泥銷售價、量均跌，4月營收月減11.27%，年減20.68%，但亞東預拌營收持續成長，旗下遠龍不鏽鋼的銷量也有成長；累計前4月營收221.86億元，年減15.89%。

亞泥第1季稅後歸屬母公司淨利29.48億元，每股稅後淨利（EPS）0.89元；法人預估，隨著水泥本業、預拌及電力事業逐步成長，加上美元升值激勵業外投資兌換率，預估第2季起營運會越來越好。

台泥 營收

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