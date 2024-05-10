富邦金控前四月稅後純益434.1億元、EPS 3.34元 金控獲利亞軍

富邦金控（2881）10日公布，2024年4月自結稅後純益130.3億元，累計今年前四月稅後純益434.1億元，每股稅後純益（EPS）為3.34元，僅次於國泰金（2882）、排名第二。子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前四月稅後純益皆創下歷年同期新高。

富邦人壽2024年4月稅後純益為90.9億元，累計稅後純益為265.2億元，4月及累計前四月獲利較去年同期分別成長76%及114%。本月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

股市方面，4月台股加權指數維持高點，持續實現資本利得，不過國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽4月底整體金融資產的其他權益維持為未實現利益。債市方面，4月美國公債利率反彈，持續反映穩健的就業與內需表現。策略上保有充足流動性部位，於後續市況變化時能較有彈性因應。

匯市方面，美國經濟表現強勁，市場持續調整美國降息預期，推升國際美元走強，4月份美元兌台幣升值約1.73%，貢獻當月匯兌利得。

台北富邦銀行2024年4月稅後純益25.5億元，為歷年4月新高，累計稅後純益107.1億元，較去年同期成長24%，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14%及52%，帶動營收較去年同期成長17%。各項業務動能穩定成長，存放款餘額較去年同期成長9%及13%，財富管理銷售動能強勁，財管收益年成長超過4成，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過五成。截至4月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1121%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年4月稅後純益2.6億元，累計稅後純益16.0億元。4月獲利受地震相關損失影響，但仍維持穩健水準，主要反映風險控管成效及優異投資績效。業務表現方面，4月簽單保費59億元，較去年同期大幅成長32%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費成長275%，表現最為亮眼。累計前4月簽單保費227億元，年成長12%，簽單市占率25.2%，維持市場領先地位。