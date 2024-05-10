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萬海營收／4月101.08億元 月增6.39%、年增24.32%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%；累計營收377.26億元，年增11.98%。

萬海表示，受益於運價穩步回升，4月營收較上月及去年同期呈現增長。展望第2季及下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，公司將謹慎檢視航線布局來回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新來提升公司競爭力。

萬海航運昨天公布的第1季財報，合併營收為276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利46.27億元，稅後純益46.23億元，EPS為1.65元，較去年同期EPS-0.75元，增長318.22%，也優於2023年第4季EPS -1.39元。

營收 萬海

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