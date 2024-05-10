三陽營收／4月56.1億元 小幅衰退0.78%

三陽（2206）今公布4月營收56.1億元，較去年同期小幅衰退0.78%，累計前四月營收224.27億元較去年同期成長6.71%，主要是去年同期基期已高，使三陽今年4月營收較去年相較呈微幅衰退局面。

三陽公司表示，4月營收較去年衰退主要的原因是外銷產品結合不同以及去年基期已高，去年此時現代汽車的銷售已拉高，使得去年營收基期已高，三陽持續擴展外銷市場，待外銷進入旺季之後，三陽的營收成長可期。

三陽去年在汽機車銷售全面告捷下，全年合併營業收入為644.6億元，年增27%，稅後淨利為62.98億元，年增102%，每股盈餘(EPS)為7.95元，創歷史新高。主要獲利來源全多半是本業挹注，機車市占率攀高，穩居龍頭地位，汽車銷售也創下歷史新高，在品牌能量增加之下，三陽今年在汽機車的業務都設定較去年成長約一成的目標，目標獲利要再創新高紀錄。

吳清源的經營策略相當明確，機車事業在持續推出新車款搶下高市占率後，著眼內銷市場規模有限，今年將拓展外銷市場，汽車事業部分則是強化服務與產品線補齊，確保新車銷售逐年成長。