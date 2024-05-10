劍麟營收／4月4.45億元、年增30.26％ 第2季審慎樂觀

劍麟（2228）於今日公布 2024 年 4 月合併營收達 4.45 億元，較去年同期成長 30.26％表現。累計前四個月合併營收為 16.88億元，年增 16.42％。

劍麟表示，受惠集團持續深化與品牌車廠、主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商等業務合作基礎，且有效滿足客戶車用安全件產品設計以及共同開發需求，帶動客戶下單及拉貨動能持續穩定成長，進一步挹注旗下汽車事業群營收成長，同步推升整體產能稼動率隨著主要客戶拉貨增加而同步攀升，有效創造集團整體營運正面效益。

根據MarketsandMarkets Revenue 研究指出，2023年全球乘用車和商用車合計銷量為9,200萬輛，其中，中國大陸乘用車銷量超過 2,500 萬輛，約占全球銷量 50％，並預估 2024 年全球乘用車和商用車合計銷量將達到 9,500 萬輛，年增 3.1％，隨著政府及民眾乘車安全意識日益重視，帶動每車搭載安全件數量增加趨勢，有效奠定劍麟旗下車用安全件產品良好接單環境，助力集團未來整體營運良好成長動能。

展望 2024 年第2季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能，加上集團持續採取高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準，隨著後續客戶陸續拉貨，奠定集團整體營運維持良好成長態勢。