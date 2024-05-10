中華車營收／MG再加分 4月營收年增逾五成
中華車（2204）4月營收40.43億元，再度報出佳音，較去年同期大增54.58%，累計前四月營收162.99億元較去年同期成長39.4%，成長動能仍來自MG貢獻，MG 4月單月領牌數2,130台，較去年成長九成，持續為中華車的營收與獲利加分。
在此之前，7日董事會通過第1季財報，中華車第1季稅後淨利12.52億元，EPS 2.29元，比起去年同期的稅後淨利14.8億元、年減15.4%，主要是去年同期有新安產險的迴轉利益3.43億元，扣除迴轉利益部分，中華車的營業利益同期成長超過2億元。
中華車的營業利益持續成長，其中MG新車銷售強勁是重要因素，近期並將再發展MG的全新電動車款，使MG與中華車的產品線更加完整。因MG銷量續增，單月產能已擴至2,200台，中華車今年三品牌銷售目標6.6萬輛，比去年的5.3萬台大增，較去年成長24.5％，市占將增至14.4％，今年營收增幅可望與銷量增幅相當。但也因中華車產線去年數次大幅擴增，今年將無擴產計畫，不排除明年進一步擴增。
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