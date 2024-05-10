臻鼎法說會／董座：第2季淡季不淡產品多元化 看好 AI 應用

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）10日召開法說會公布財報，臻鼎董座沈慶芳提到，在OneZDT策略下第2季有望淡季不淡，並看好AI手機與伺服器，其中AI伺服器產品自 2023 年開始貢獻營收，2024 年持續擴大客戶市占。

臻鼎今日法說會上說明，2024 年第1季合併財務報告，營收為新台幣 325.10 億元，稅後淨利為新台幣 14.36 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 9.77 億元，每股稅後純益為新台幣 1.03 元，均創下歷年同期次高表現。

臻鼎說明，第1季營收為新台幣 325.10 億元，年增 3.1%，其中電腦消費及車載/伺服器/基地台實現雙 位數年增，IC 載板則是三位數年增並創下單季歷史新高。在產品組合調整與內部效率改善之下， 第1季毛利率為 16.4%，較去年同期上升 0.3 個百分點。稅後淨利年增 66.4%，歸屬母公司淨利年增 94.1%，每股稅後純益新台幣 1.03 元。

沈慶芳表示，臻鼎看好未來幾年公司在伺服器及車載營收皆將雙位數增長。AI 伺服器產品自 2023 年開始貢獻營收，2024 年持續擴大客戶份額；車載方面，包含 ADAS 雷達、Domain 域控板、及動力電池相關產品公司皆有布局。整體而言，今年在產品結構持續調整之下預期將溫和成長，明年將加速成長。

此外，沈慶芳指出，臻鼎的 IC 載板業務亦已進入快速成長階段，第1季相關營收創下單季新高。其中 BT 載板產能利用率達逾 80%，單季已獲利，ABF 亦在去年低基期上大幅年增，營收與產能利用率可望逐季走高。公司仍目標 2023-2027 營收複合成長率>50%，並於 2030 年成為全 球 IC 載板前五大供應商之一。

在行動通訊與電腦消費領域，臻鼎不僅在折疊手機方面已配合多家客戶出貨，在 AI 手機與 AI PC 方面亦積極與客戶合作開發新品，布局相當完整。未來細線路、高層數的高階 PCB 板需求持續看增，有助於臻鼎進一步擴大產業領導優勢。

展望未來，臻鼎仍相當看好 PCB 產業中長期發展趨勢，並持續投入研發與資本支出。沈董事長強調，臻鼎秉持「糧草先行」策略，積極規劃全球化生產布局。泰國巴真府新廠第一期按計畫 順利推動，將於 1H25 試產、2H25 小量產，將以伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階 RPCB/HDI 產品。在 One ZDT 策略下，更加完善的產品線與產能布局皆將為臻鼎帶來新的成長契機，強化 PCB 產業龍頭地位。