永裕財報／首季 EPS 0.26元 動能偏弱、處谷底盤整期

永裕（1323）公告2024年第1季合併營業收入7.64億元、年減4.48%；營業毛利1.46億元、年減3.11%，毛利率19.12%，年增0.27個百分點；稅後純益2,399.5萬元、年減10.9%，每股稅後純益（EPS）0.26元。永裕表示，中國大陸景氣低迷，造成轉投資之上海永裕虧損，而日幣匯率貶值侵蝕了業績表現，拉低了毛利率，影響到整體獲利不佳。

法人預估，永裕目前營收動能持續偏弱仍處於谷底盤整期，面臨產業景氣前景混沌不明之下，去年的營運弱勢恐延續到今年度。諸如大陸經濟下滑，影響消費需求，連動客戶下單量縮減，加上客戶推遲新產品之開發，後續整體營運量能不足；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕營收表現，使得毛利率下降，都帶給永裕營運極大的挑戰。

永裕指出，為能因應外部環境的變化，尤其面對產業經濟景氣尚未起色、通膨推升集團營運成本暨排碳有價的趨勢，除了撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資減碳的新產品新製程、制度化永續地執行相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風，維穩2024年度的營運發展。

而面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕於去年度雖然受到景氣、日圓貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。未來，除持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另，已再增購第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。