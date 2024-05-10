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汎德永業營收／4月37.5億元 年減3.8%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）今日公告2024年4月合併營收為37.5億元，受到Porsche到港數較少影響，致營收較去年同期小幅下滑3.8％；累計今年1-4月合併營收172.19億元，則較去年同期成長7.35％。

汎德永業表示，BMW 船期遞延至4月大量到港，加速交車速度，然因Porsche本月到港車數較少，致整體4月營收較去年同期小幅下滑3.8％，進一步依船運時程來看，BMW 電動車iX1、iX2將於5月起大量抵港，新車到港數量將更為穩定，並陸續滿足先前所遞延訂單，持續帶動營運動能成長。

汎德永業指出，台灣電動車市場持續加速增長，BMW串接起豪車品牌中最完整齊全的電動車產品線，總計今年前四月BMW電動車收單數已占全品牌4成，電動車交車占比更已突破3成，熱門iX1、iX2車款今年度配額已全數完售，公司也正積極與品牌總代理爭取追加電動車配額，以滿足市場對於豪華電動車的需求。

BMW近期發表全新218i Active Tourer Luxury限量版，因其訂價、定位十分具市場競爭力，訂單數量十分強勁。而BMW X3、X4 M Sport鉑金版5月正式上市，共導入X3 xDrive20i、X3 xDrive30i、X4 xDrive20i及X4 xDrive30i四款車型，均搭載BMW TwinPower Turbo汽油引擎，大幅提升運動性能感受，更增添多項M Sport風格科技配備，以卓越的操控性能及新穎智慧科技大幅領先同級車。

Porsche下半年將正式發表首款純電休旅全新 Macan EV，以及性能大幅升級的全新 Taycan 2，目前手上熱門車款的收單量仍大於交車數量，訂單數量每月維持穩定成長，預期今年Porsche整體銷售數量將較去年增加，整體市場成長性仍相當值得期待。

BMW 電動車

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