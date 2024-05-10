航運雙雄看好客貨雙旺 股價高飛

航空股首季陸續繳出獲利佳績，華航稅後淨利年增1.4倍，台灣虎航首季每股賺1.92元創新高，業者看好今年客運、貨運收入雙旺，營運繼續成長，激勵航空雙雄今天股價高飛。

台灣虎航先前公告第1季財報，雖然業外受到新台幣貶值影響，受惠於疫後客運班次恢復及新航點布局，營收與獲利同創單季歷史新高，稅後淨利達新台幣8.61億元，純益率20%，每股盈餘1.92元。

華航首季營收新台幣486.45億元，創歷年同期新高，稅後淨利34.1億元，年增144.09%，華航看好，客運營收將持續走揚，貨運爭攬半導體機台等資源，航空燃油價格也趨穩。

長榮航空預計在今天公布第1季財報，由於長榮航空的北美航線最多，有望推升獲利表現，加上今年貨運需求暢旺，來自電商、AI伺服器、汽車零組件等動能，且上半年淡季不淡，下半年通常也比上半年更旺，整體營運有望進一步成長。

長榮航今天盤中最高股價來37.8元，漲幅逾5%，終場漲1.70元、4.7%達37.6元；華航盤中大漲7.8%，隨後漲勢稍微收斂，終場漲1.5元、7%達22.65元

法人分析，首季有寒假與過年旺季加持，客運收入強勁，第2季起，空貨受惠電商、A人工智慧I伺服器、汽車零組件拉貨貢獻，客戶意外啟動搶艙，預料航空雙雄4、5月貨運收入都很好，雖然第2季客運為淡季，且基期偏高，但第3季有望進入客、貨收入雙旺的榮景，挹注營運動能。