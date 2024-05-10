兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

【文．玩股小博士】

長期投資這件事情，大家都知道，只要方向對了，時間拉長的勝率就會高，但剛進場的人肯定是恐慌！所以延續前幾週幫大家回測ETF及台積電的十年、二十年數據後，這週就針對個股來研究吧。

根據三月定期定額交易排行榜來看，投資個股第一名是台積電，這個我們已經討論過，就先忽略不討論，接續第二到六名是兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電，剛好是「四金一電」，乍看之下金融股都一樣，是不是隨便選一家金融股就好？其實我們都很清楚，這些金融股在營運本質上仍有極大差異性，那麼直接選中華電來長期投資更好嗎？股價穩健也不怕景氣波動影響獲利，到底怎麼選最有利？直接來實測就知道。

本次參數條件設定如下：

1.每月投入3,000元：考量小資族起步金額不高，3,000元相對無負擔及壓力，也比較貼近大家投資的實況。

2.分成股息再投入、全部花掉兩組：到底股息花掉或者留著再投入，對長期績效很重要。

3.以五年、十年為單位：作為短中長期投資計畫的參考。

兆豐金（2886）：永遠的官股績優生

投資五年，本金投入18萬元

股息再投入：累計總市值302,910元，總股息為12,260元，年化報酬率5.8%。 股息都花掉：累計總市值287,612元，總股息為11,837元，年化報酬率4.9%。

投資十年，本金投入36萬

股息再投入：累計總市值652,696元，總股息為74,048元，年化報酬率6.1%。 股息都花掉：累計總市值550,121元，總股息為65,684元，年化報酬率4.3%。

股息再投入，當然有更好的報酬率，但重點是有差距有多少，直接從年化報酬率來看，五年時間，股息投入跟花掉的差距是0.9%，不到1%感受上是還好。但如果拉長到五年，兩者報酬率差到1.8%，這就很有感了喔，所以如果是想中期投資兆豐金的人，股息花掉是無妨，但想長線投資的人，股息真的要再投入，可花的股息也會天差地遠，因為五年的總股息是一萬多，十年後則變成六、七萬以上。

玉山金（2884）：數位金融有一套

投資五年，本金投入18萬元

股息再投入：累計總市值210,023元，總股息為10,639元，年化報酬率3.1%。 股息都花掉：累計總市值222,173元，總股息為10,855元，年化報酬率4.3%。

投資十年，本金投入36萬

股息再投入：累計總市值704,350元，總股息為72,551元，年化報酬率6.9%。 股息都花掉：累計總市值608,510元，總股息為66,682元，年化報酬率5.4%。

玉山金五年內來看，因為這幾年股價下殺，所以再投入的成本墊高，反而降低報酬率，這樣看起來，股息花掉也許比較好。但時間如果拉長一點，股息再投入的威力就出來了，十年年化報酬率6.9%，超越股息花掉的5.4%，所以短時間投資的話，股息可以花掉，但長線來看，因為公司營運體質穩健，股價會慢慢上漲，反而再投入的效益更高。

合庫金（5880）：換匯交易大進補

投資五年，本金投入18萬元

股息再投入：累計總市值224,690元，總股息為9,415元，年化報酬率4.5%。 股息都花掉：累計總市值214,425元，總股息為9,215元，年化報酬率3.6%。

投資十年，本金投入36萬

股息再投入：累計總市值694,888元，總股息為78,532元，年化報酬率6.8%。 股息都花掉：累計總市值588,795元，總股息為70,697元，年化報酬率5%。

合庫金主要獲利來源是銀行子公司穩健放款為主，其中重心都在財富管理及房貸相關業務，以五年定期定額的績效來看，股息無論是投入或花掉，兩者年化報酬率的差異並不大。但如果拉到十年投資，兩者績效就會相當有感，股息投入的年化報酬率是6.8%，股息花掉則會下降到5%，因此長線投資當然不能把股息亂花掉。

第一金（2892）：升息循環下的受惠者

投資五年，本金投入18萬元

股息再投入：累計總市值213,193元，總股息為4,677元，年化報酬率3.4%。 股息都花掉：累計總市值207,910元，總股息為4,616元，年化報酬率2.9%。

投資十年，本金投入36萬

股息再投入：累計總市值605,002元，總股息為64,165元，年化報酬率5.3%。 股息都花掉：累計總市值519,025元，總股息為57,672元，年化報酬率3.7%。

第一金在五年前孕育了很多投資達人，這個說法一點也不誇張，很多人都靠這一檔致富，如果從回測績效來看，確實也是如此，投資五年再把股息投入的年化報酬率是3.4%，但拉長到十年就會上升到5.3%，這有點像是陳年老酒一樣，越陳越香，但如果是短線思維的人，真的也不用過於期待「投機行情」，慢走不送。

中華電（2412）：電信龍頭抗崩盤

投資五年，本金投入18萬元

股息再投入：累計總市值215,548元，總股息為15,740元，年化報酬率3.7%。 股息都花掉：累計總市值199,114元，總股息為15,130元，年化報酬率2%。

投資十年，本金投入36萬

股息再投入：累計總市值514,686元，總股息為81,759元，年化報酬率3.6%。 股息都花掉：累計總市值425,395元，總股息為72,869元，年化報酬率1.7%。

說到中華電信，以台灣人的認知中，這家公司拿來長期投資的信任度，或許僅次於台積電而已，原因無他，除了官股之外，也是民生必需產業，更是不受景氣波動的防禦型資產股，甚至在崩盤還會有大戶法人湧入避險，反而上漲。但如果拉長來看，績效確實就不如期待，無論投資五年或十年，最高就是3.6%-3.7%，頂多稍微超越通膨而已，論成長性確實不高，不過你也要想，這檔股票屬於牛皮又要等崩盤才容易出現資金避險行情，是多頭時間比較長？還是崩盤時間比較多？顯然是多頭對吧，那麼中華電在多頭市場的表現，自然也會很「防禦」。

結論

最後整理一下，如果是投資五年，股息不管無論有無再投入，績效最好的是兆豐金。拉長到十年來看，股息再投入表現最好的是玉山金，但如果股息花掉了還想追求報酬率，那麼合庫金就是這裡面表現最好的「現金牛」。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：兆豐/玉山/合庫/第一/中華電大比拼！定期定額五年、十年績效大不同？