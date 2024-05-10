大豐電首季每股賺0.84元 寬頻業務穩定成長

大豐有線電視公布第1季營收新台幣5.2億元，年成長2%，稅後淨利1.25億元，每股盈餘（EPS）為0.84元。大豐電表示，寬頻業務持續成長，首季收入1.9億元、年增18.4%，占合併營收比率近36.6%。

有線電視與寬頻業者大豐電9日舉行董事會，今天發布新聞稿。寬頻首季收入達1.9億元，較去年同期增加約3000萬元，增幅達18.4%，占合併營收36.6%。

面對有線電視剪線潮加劇，大豐電董事長張銘志表示，透過多元方案力守戶數，年度流失率約1.33%，遠低於5大有線電視多系統集團（MSO）平均3.06%的流失率。各公司都積極轉型發展家用寬頻服務，但並不樂見部分業者過於低價競爭的手法。

張銘志表示，大豐受惠於建設初期就致力布建光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路，一方面加速拓展寬頻上網客戶群，另一方面成為5G基礎建設的基石，與3大電信業者合作出租骨幹網路，成功提升寬頻營收，順勢拉升整體營運成績。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至今年2月底為止，國內整體寬頻上網用戶共679.5萬戶，其中有線電視寬頻上網用戶數228萬戶，占比近33.6%。大豐電近年力推「大大寬頻」品牌，今年首季寬頻用戶總戶數近16.2萬戶，淨增5161戶，對於寬頻用戶突破20萬戶有信心。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）2023年台灣網路報告內容顯示，台灣民眾使用5G的使用率為26.77%，對比去年18.98%，提高近8%，其中47.98%的用戶認為5G網路較快，高網速的需求明顯提升。

張銘志表示，用戶對於高網速需求大幅成長，根據內部統計，截至今年首季申裝大於360M的用戶比率攀升到39%，相較2020年底僅7%，漲幅可觀。大豐同時進一步規劃10G PON升級作業並擴增光纖專線等。