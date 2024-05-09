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廣華營收／4月4.7億元 年增11.92％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

廣華-KY（1338）公布4月合併營收為4.7億元，年增11.92％，累計前四個月合併營收為新台幣16.34億元，年減11.7％。

廣華-KY表示，4月營收雖有清明及大陸五一假期的調休因素影響，但因降價及新能源車相繼進入改款升級階段，且處於春季車展前新車密集發布期，抵銷了部分因車廠降價潮帶來消費者觀望的態度，整體出貨力道相較去年同期增加，為廣華-KY4月營收月增率正成長的關鍵原因。

展望113年，廣華-KY公司仍陸續加強與自主品牌車廠更多合作空間，與客戶積極共同開發且通過製程認證陸續切入光電整合性產品，以目前在手訂單與客戶詢問合作意願來看，一方面，預計今年下半年將逐步出貨給比亞迪、本田「光與美的系統開發」新訂單將逐步加入生產排程，另一方面，汽車輕量化是各品牌車廠追求發展的主流趨勢，廣華-KY持續提升輕量化及環保等的工藝技術，有機會在主要客戶的需求增加下，推升公司保持高度的訂單能見度及產能利用率。

廣華 營收

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