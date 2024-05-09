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裕融財報／首季稅後純益13.04億元 每股盈餘2.27元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕融企業（9941）營業毛利54.16億元，稅後純益為13.04億元，年減27%，每股盈餘2.27元。提列的影響已經在第1季認列，在穩固的事業穩定成長外，並透過新產品業務推動、強化生態系布局，整合策盟資源創造競爭優勢，營運會漸入佳境。

裕融首季營收為103.96億元，年增率為6.2%，獲利受到基於穩健保守考量，本期增加提列預期信用減損損失，所以首季獲利較去年下滑，營業毛利54.16億元，稅後純益為13.04億元，年減27%，每股盈餘2.27元。

未來除了穩健根基紮實控管資產品質，強化數據風控管理，維持成長動能外；亦持續推進與布局中長期事業計畫，包括旗下新鑫公司以現有業務為基礎，持續擴大企業資融、光電及儲能業務的推動，打造多元獲利模式，在綠電能源事業成立「新鑫電力」今年進軍綠能售電市場。

健保 布局 裕融

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