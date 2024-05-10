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冠軍首季每股純益0.03元 兩業務穩健

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

冠軍建材（1806）昨（9）日公布季報，首季營運走出虧損陰霾，單季營收達8.55億元、年增34.1%，創近六年同期新高，首季稅後純益1,014萬元，每股純益達0.03元；累計今年前四月營收達11.45億元、年增29%。

冠軍建材指出，首季受惠旗下國內合作簽約門市、工程通路等兩大業務客戶穩定拉貨，推升今年營收達8.5億元、年增34.1%，創近六年同期新高，且單季稅後純益達1,014萬元，遠優於去年同期虧損3,221.5萬元，每股稅後純益（EPS）達0.03元，單季營運順利虧轉盈。

冠軍建材表示，在集團擴大旗下「冠軍磁磚」、「馬可貝里磁磚」及「安心居」等品牌磁磚產品在國內銷售表現，加上冠軍進行銷售產品組合優化、費用管控等策略，提升單季獲利能力。

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