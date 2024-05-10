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正隆首季每股純益0.25元 需求回籠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

正隆（1904）9日公告首季財報，單季稅後純益2.8億元，年減19.5%，單季每股純益0.25元。

正隆表示，首季出貨量較去年同期增加，顯示市場需求回籠，在稼動率提高、產能效益提升下，首季毛利率來到17.98%，較去年同期略上升0.5個百分點，但因競價因素導致售價下跌，因此壓縮整體獲利表現。

正隆表示，今年以來市場需求一直都沒有萎縮，近期價格已有止穩的跡象，尤其時序進入夏季，是紙箱需求旺季，包括飲料、礦泉水、農產品等對紙箱的需求攀升，整體營運表現可望回升，預估5月開始就會持續好轉。

此外，越南受惠平陽造紙廠二期產量提升，單月已來到5.5萬噸的產銷量，已是全產全銷，其中有五成出貨給自家紙器廠，因此需求相對穩定。

正隆 財報 貨量

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