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南寶首季稅後純益微減 營益率攻高

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

南寶樹脂（4766）昨（9）日公告2024年第1季財務報告，首季稅後純益為7.06億元，與去年同期大抵持平、微減0.7%，每股純益（EPS）5.86元。

南寶表示，在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第1季營業利益率為15.4%，較去年同期提升4.3個百分點，創下同期新高。

展望未來，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位，南寶將積極把握成長機會，持續投入研發耕耘新產品與應用，今年全年營收可望重拾成長。

此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率。

南寶第1季營收為49.9億元、年增10.2%。主要受惠於客戶需求逐步回溫。第1季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增14.7%，占第1季營收比重73%，建材與塗料業務第1季年增1.2%，占營收比重24%。

今年前四月累計營收為68.4億元，年增12.4%。

在整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第1季營業利益7.69億元，較去年同期大幅成長53.1%，營業利益率達15.4%，創下同期新高。

另外，第1季營業費用率為17.7%，較去年同期增加0.4個百分點，主要由於併購常熟裕博高分子材料有限公司，於去年5月起併表，其費用率較高。第1季稅後純益7.06億元，較去年同期減少0.7%，較去年第4季增加14.7%，EPS 5.86元。

南寶表示，運動品牌客戶庫存逐漸恢復到較健康的水位，需求回溫，南寶持續重視創新，布局綠色永續產品，以及更優化生產及營運效能，以提升長期股東權益報酬率。

鞋材接著劑業務方面，近期南寶有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等。

營收 股東

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