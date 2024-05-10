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雄獅第1季EPS 3.49元 毛利率升

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅行社股雄獅（2731）、鳳凰昨（9）日公告首季財報，其中，雄獅第1季合併營收59.4億元，較去年同期成長81%， 稅後純益3.25億元，年增250%；每股純益為3.49元，本業獲利創紀錄、整體獲利則寫歷史次高。

鳳凰第1季合併營收約5.96億元、年增71%，淨利歸屬母公司業主0.76億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘1.04元，為疫後表現最佳、創下17季以來新高。

雄獅表示，去年第4季EPS8.93元，為史上最高，不過，若扣除一次性喪失控制權認列的處分投資利益，EPS為3.23元，而今年第1季EPS來到3.49元，主要為本業貢獻，顯示本業獲利再締新猷。

雄獅表示，隨著航空公司短線（東南亞及東北亞）及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，加上受惠於寒假、春節連假和日韓櫻花季，郵輪旅遊亦呈現滿載，對營運挹注帶來正向動能。

雄獅說，疫情後國人願意支付更高旅遊預算，加上日幣持續走貶，皆推升首季毛利率再度走揚，單季毛利率來到17%，較疫情前同期毛利率增加約5%。

鳳凰表示，第1季財報主要受惠寒假、春節，各路線出遊需求暢旺，加上日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。展望後市，將針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，加強推廣。

毛利率 雄獅

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