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冠軍財報／走出虧損 首季轉盈1,014萬元、EPS達0.03元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠軍建材（1806）9日公布季報，冠軍建材指出，受惠旗下國內合作簽約門市、工程通路等兩大業務客戶穩定拉貨，推升今年首季營收達8.55億元、年增34.1%，創近六年同期新高，且單季稅後純益達1,014萬元，遠優於去年同期虧損3,221.5萬元，每股稅後純益（EPS）達0.03元，單季營運順利虧轉盈。

冠軍建材四月營收達2.9億元、年增15.9%。累計今年前四月營收達11.45億元、年增29%。

展望第2季營運，冠軍建材指出，冠軍在國內業務接單動能持續放大，目前訂單能見度已達第三季；此外，隨著房市加劇小宅趨勢發展、以及對於居家生活品質的重視，將有助於冠軍建材旗下大尺寸磁磚、大板薄磚、SPC木地板等產品銷售持續放量接單。

冠軍指出，自403大地震後，北市大樓外牆「磁磚雨」通報暴增，截至今年四月底磁磚掉落通報件數已突破2,000件，嚴重危害公眾安全，且政府持續推動建築物公共安全檢查申報及簽證制度已20餘年，其中，使用執照核發年滿15年或30年以上，須辦理「臺北市外牆安全診斷檢查及申報」。

冠軍呼籲，民眾或管委會選用外牆磁磚、應選擇通過外牆磚應施檢驗認證的產品，且外牆磚需具「背溝倒勾狀凹槽」設計的產品，產品選擇需以具備吸水率低、硬度高、抗彎曲強度、耐化學性及尺寸誤差小等產品特性為佳，另外磁磚施作上最好以高效能的外牆厚磚節能乾掛工法為優先，才能有效提供消費者良好的居住品質及安全。

營收

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