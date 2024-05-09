統一財報／首季成長10.6% EPS為0.97元

統一（1216）公布第1季合併財報，首季營收1,587.56億元，年增20.8%，稅後純益為55.34億元，較去年同期50.01億元增加5.33億元，成長10.6%，EPS為0.97元，較去年同期0.88元增加0.09元。

統一表示，第1季獲利繳出佳績，主要是受惠於統一本業、統一中控及統一超商等獲利穩健及認列權益法投資收益增加挹注。

首先統一重要轉投資統一中控本期淨利達人民幣4.57億元，較去年同期減少，若排除去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利是增加人民幣2.33億元，主要受惠於食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格較去年同期下跌及產能利用率提高，帶動整體營運效益。

轉投資的統一超商本期淨利29.44億元，較去年同期增加1.24億元，成長4.4%，主要係為台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等獲利增長。

統一實業本期淨利1.53億元較去年同期減少1.47億元，衰退49.0%，主要受到係鐵產品的售價較同期降低影響獲利，致本期淨利衰退。

台灣神隆本期淨利1.4億元，較去年同期增加0.98億元，成長233.3%，主要係為各項業務營收增長，致本期淨利成長。