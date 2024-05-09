全家營收／4月85.1億元、年增7.4% 創同期新高

全家（5903）9日公告4月營收85.1億元，年增7.4%，創同期新高，累計前四月營收333.89億元，年增7.5%。全家表示，4月整體業績表現穩健成長，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長。

全家表示，4月天氣漸熱，季節指數型的商品銷售攀升，私品茶全新手搖飲品牌「搖搖茶吧」，以果茶風味、有料口感、手搖樂趣之三大特色搶市，陸續推出多款新品並搭配店頭與外送平台販促活動，帶動現做飲品業績成長四成；一般商品中的冰品導入多款異國冰品，銷售力道亦隨氣溫拉升而強勁，成長一成。

此外，4月泛鮮食業績年增超過一成，為整體業績成長另一主動能。掌握清明連假出遊商機，方便帶著走的現做調理熟食表現亮眼，夯蕃薯、茶葉蛋、馬尚煮、中西式現烤點心等業績皆向上，拉升熟食區業績成長超過兩成。聯名鮮食策略持續奏效，聯手米其林餐廳「寒舍食譜」、「山海樓」、「雙月食品社」推出多款中式新品，促動主食類鮮食業績成長超過一成。

隨著時序進入5月，全家表示，對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。截至上月底，全家便利商店總店舖數達4,245家。