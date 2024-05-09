大陸消費放緩衝擊獲利 佐登、麗豐期盼先蹲後跳

中國消費成長放緩，影響台灣生技美容業者佐登-KY和麗豐-KY今年第1季財報。佐登今天公告，第1季由盈轉虧，稅後虧損新台幣9151.4萬元，每股虧損（EPS）為1.52元，創同期次低，因觀光事業衰退，以及中國整體消費保守所致。

另外，麗豐日前也公布第1季財報，營收為9.98億元，年增5.5%，但業外因配合上海國稅局行政排程，財稅補貼收入遞延認列、加上美元升值影響，稅後純益為新台幣為7226.5萬元，年減81.81%，EPS為0.91元。麗豐表示，將持續經營通路和產品，以求先蹲後跳。

佐登指出，觀光事業佐登妮絲城堡，在2022年底開出，連帶在去年度帶進可觀的入園人潮和觀光收入，今年第1季因多數國人出國和國旅衰退，觀光事業在去年同期為城堡蜜月期的此消彼長下，使收入減少，連帶影響毛利高的門票收入，使獲利出現衰退；來客數減少，也影響產品收入。

加上第1季其他主要營業地區受到總體經濟，以及過年營業天數減少，都讓獲利衰退，讓第1季營運轉盈為虧。

展望今年，佐登表示，海外與醫美事業列為集團發展重點。在中國杭州佐登微爾開幕後，兩岸已有15間醫學美容診所，海外第一家海外合作的紐約佐登微爾也已開業。中國佐登微爾第2季將導入新療程，生活美容SPA今年有兩個全新產品系列，全力搶攻美麗商機。

麗豐指出，目前中國大環境呈現逆風，公司在衡量經濟效益及財務控管下，仍持續加強市場宣傳、產品開發及通路經營，以待整體中國消費復甦時，可先蹲後跳做好準備。