陽明營收／4月149億元、年增35.32%

陽明海運（2609）4月營收為149.44億元，較3月營收減少6.03億元，減幅為3.88%，較去年同期營收增加新台幣39億元，增幅為35.32%。

2024年全年累計前四個月營收為587.46億元，較去年同期營收479.97億元，增加新台幣107.49億元，增幅為22.4%。

截至目前為止市場的運價還相當好，依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年4月26日之當周指數數據為1,941，較上月上漲12%。西北歐線運價為每TEU 2,300美元，較上月上漲15%；地中海線運價為每TEU 3,235美元，較上月上漲8%；美西線運價為每FEU 3,602美元，較上月上漲6%；美東線為每FEU 4,661美元，較上月上漲5%。

陽明海運表示，主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸及東協製造業持續復甦，美、歐製造業則受到新訂單需求不振影響走疲。

經濟合作暨發展組織(OECD)的最新報告《全球經濟展望》調升今年全球經濟成長預測至3.1%，全球貿易成長率自去年的1%上升至2.3%。全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫將為全球經濟發展帶來重大影響。同時，國際貨幣基金組織(IMF)指出今年全球經濟成長約60%來自亞洲，並上調亞洲經濟成長預測至4.5%呈現穩定成長的態勢，印度及中國大陸更是亞洲成長的主要驅動力。