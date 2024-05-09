大成鋼財報／首季獲利10.83億元 年減45.3%
大成鋼（2027）9日公布第1季財報，單季獲利10.83億元，年減45.3%，每股純益為0.47元。展望營運前景，法人認為，美國聯準會今年有機會進入降息循環，將有利該公司營運表現。
法人表示，大成鋼從去年開始受限於下游庫存調整，及聯準會接連升息動作打亂市場復甦步調，客戶下單轉趨觀望，以致營運呈現衰退態勢。
以該公司公布今年首季營運數據來看，單季營收為232.25億元，比去年同期的289.67億元，減少19.8%；稅後純益達10.83億元，相較去年同期的19.8億元，減少45.3%，每股純益0.47元。
法人並指出，現階段，大成鋼下游客戶庫存已降至合理水位，庫存去化告一段落，若如預期今年聯準會進入降息循環，該公司主力市場北美地區的出貨量可望回升，挹注營運表現。
另外，大成鋼於德州鋁廠冷軋線擴建工程在去年底完工，今年新增月產能1.3萬噸，總產能增至3.1萬噸；該公司並進一步進行德州鋁廠熱軋線擴建工程，預計於2025年底完工，屆時將新增月產能1.8萬噸。
法人認為，大成鋼啟動擴產不只有助於北美市占率提升，生產成本降低也有利於整體獲利增長，在美國經濟恢復新動能下，整體獲利大幅上攻可期。
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