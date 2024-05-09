科妍財報／首季獲利年增六成、每股純益0.76元
科妍（1786）9日公告今年第1季財報，其中，每股稅後純益（EPS）0.76元，寫下歷史同期新高。同時公司公布4月營收為6,172萬元。預計下半年在新產品帶動下，業績可望將再添新動能。
科妍在產品線趨於完整、國際布局走向成熟，營運更加穩健，其中，第1季在關節腔注射劑、防沾黏凝膠出貨暢旺，單季營收1.95億元，年增62%，因產品組合轉佳，毛利率達到78%，並在匯兌收益挹注下，單季稅後純益達5,170萬元，年成長58%。
值得一提的是，科妍第1季營業活動現金流入7,797萬創歷史新高，也讓公司擁有豐沛的現金流，提供營運研發投資，持續創造獲利佳績，並兼顧股利分配，回饋股東。負債比例低，營運現金流入穩定，顯示公司穩健經營的好體質。
展望第2季營運， 4月在關節腔注射劑、防沾黏凝膠等銷售業績均穩健成長，單月營收6,172萬元，年增23%。今年前四月累積營收2.57億元，年增51%。預期第2季營收可持續年增雙位數目標。
科妍近期正式取得字體刺激膠原蛋白增生劑（可麗媞）的台灣販售許可證，更是國內唯一與美國FDA認證核可產品相同成分之執照，較市售其他產品具有優勢，將成為搶占醫美市場的利器，展望未來，可陸續貢獻營收，再加上國外市場藥證持續取得，全球銷售布局將更加完善。
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