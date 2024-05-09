瓦城營收／4月年減2% 前四月累計續創同期高

瓦城（2729）9日公布4月營收4.51億元，年減2.13%，公司表示，主要是因較去年假日天數少3天；累計今年前四月營收達19.88億元，年增3.49%，創歷史同期新高。

展望第2季，瓦城表示，5月1日時時香桃園三越站前店正式開幕，繼瓦城再以中式品牌時時香進入桃園重要商場，充分展現集團多品牌展店策略，攻占市場版圖；接續同月份推出新台菜品牌，針對不同客群提供更多樣化的餐飲選擇；緊接著6月搶進台中熱門商場，於台中三井店開展時時香新門店，時時香攜手1010湘持續穩坐全台中式連鎖餐飲龍頭；集團持續運用精準的策略展店，瞄準各商場及商圈，並針對不同商場及商圈推出適合品牌，帶動集團門店數快速成長。

瓦城表示，接續清明連假佳績，5月母親節檔期火熱進行，期待整體效益將再創同期高峰。即日起熱烈開展母親節特別活動，集團旗下五大品牌聯合推出「母親節限定套餐」，並且於5月感恩月檔期，推出周末限定活動，五大品牌內用消費即贈送「撩媽金句母親節卡片」，以創意活動帶動來客成長。

此外，瞄準夏季端午商機，年年廣獲人氣好評的「端午粽專屬禮盒」開賣在即，精選歷來廣受佳評之四款經典口味，包含「泰式蝦醬」與「醇厚麻油雞」兩款肉粽，以及「芋香紫米」與「椰香榴槤」兩款甜粽，可透過瓦城商城宅配到府或wa10 APP訂購自取，凡訂購端午粽禮盒每組加碼贈送2,128元美味饗樂券，搶先啟動線上預購，將推動營收再上層樓。