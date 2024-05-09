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廣越財報／首季每股虧1.12元 4月營收9.72億元、月增年減

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
廣越董事長吳朝筆表示，2024年第1季營運表現較去年同期衰退，主係因營運仍受客戶庫存調整影響所致；而4月單月合併營收亦受客戶船期調整，部分產品延後出貨影響，致營收較去年同期略減。本報系資料照
廣越董事長吳朝筆表示，2024年第1季營運表現較去年同期衰退，主係因營運仍受客戶庫存調整影響所致；而4月單月合併營收亦受客戶船期調整，部分產品延後出貨影響，致營收較去年同期略減。本報系資料照

高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越（4438）9日召開董事會，通過2024年第1季合併財務報表，首季營收23.68億元，較去年同期減少2.9億元、10.8%；營業毛利1.74億元，較去年同期減少2.17億元；營業淨損1.94億元，稅前淨損1.07億元，較去年由盈轉虧；稅後純損1.16億元，每股虧損1.12元。

另，廣越同日公告4月單月合併營收9.72億元，月增27%、年減22.8%；累計前四月營收33.37億元，年減14.7%。

廣越董事長吳朝筆表示，2024年第1季營運表現較去年同期衰退，主係因營運仍受客戶庫存調整影響所致；而4月單月合併營收亦受客戶船期調整，部分產品延後出貨影響，致營收較去年同期略減。

展望未來，吳朝筆指出，隨客戶庫存調整接近尾聲，谷底已過，5月起進入旺季，訂單狀況可望快速回溫，全產能開出，目前訂單能見度已到9月；廣越今年除已正式接獲Lululemon針織服飾品項訂單外，也新增一品牌客戶訂單，另有其他新品牌客戶洽談中，近期亦取得品牌客戶Adidas 2026年冬季奧運開發款式，整體營運展望審慎看待。

廣越 營收

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