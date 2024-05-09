上海商銀前四月賺57億元 EPS達1.18元
上海商銀（5876）9日公告4月自結獲利，合併稅前盈餘22.53億元、稅後純益14.43億元、每股稅後純益(EPS)0.30元，較上月相比基本持平；累計前四月稅後純益57.32億元，累計EPS為1.18元。
上海商銀自今年起每月公告自結損益，今年第1季與去年同期持平發展。今年2月到4月每月獲利均維持在14億元左右，表現穩健。今年業務發展目標則訂在放款成長5到7％，另會在兼顧資產品質的前提下，個金及企金並重成長。上海商銀去年取得金管會高資產財管業務續辦資格，因此將持續強化經營高資產客戶發展，以提高手收占獲利比重。企金方面，則在保持資產品質穩固的前提下，穩固現有授信部位，穩健發展。
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