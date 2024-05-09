貨櫃三雄展雄風 萬海盤中攻上漲停板、陽明再度攻高

台股9日開盤後雖一度拉高，但盤中翻黑下跌，航運股成多頭指標，貨櫃三雄皆上漲，以萬海（2615）漲勢最為強勁，盤中漲停亮燈，陽明（2609）大漲逾7%，長榮（2603）漲幅逾3%。其中，長榮8日公布4月營收達318.14億元，月增5.66%，年增42.43%。

長榮、陽明及萬海第1季營收，都繳出亮麗成績單，長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%；陽明累計第1季的營收為438.01億元，年增18.53%；萬海累計第1季營收276.18億元，年增8.06%。

長榮海運4月合併營收318.14億元，跳增逾四成；累計今年前四個月合併營收1,204.5億元，年增幅度也高過35%。

貨櫃族群先前有全球船舶供給過剩的問題，但由於紅海危機加上巴拿馬運河乾旱影響，已將船舶供給增加的壓力化解。業內人士指出，原本今年3月運量差、運價下滑，導致航商大量減班，但5月北美貨主補庫存需求又出現，市場出現搶艙情況。

萬海在5/2宣布，5月美西運價調漲15%、美東漲11%。物流業者指出， 5月全球貨櫃輪航商對於北美線出現惜售的概況，報價遲遲開不出來，顯示各航商對於美國線要漲多少還在考慮中。而多家航商5月要加收綜合附加費GRI，CMA、COSCO、ZIM及長榮通知客戶5月1日起每20呎櫃加收2,000美元，陽明跟ONE加收1,000美元。

業內研判，運價可能續揚，因歐洲的景氣復甦速度比預期中快，市場需求會轉旺，加上球的環保法規及IMO的法規推動，持續影響市場船舶供給狀態。而美國總統大選及中東地緣政治、戰爭風險也會影響，最後是美國東岸碼頭工會要進行勞資合約協商。