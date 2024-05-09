貨櫃三雄買氣湧現 萬海盤中最高漲破8%
受惠貨量回溫，長榮4月營收年增42.43%，貨櫃股今天買氣湧現，長榮、陽明、萬海齊紅，其中又以萬海漲勢最強勁，盤中最高漲逾8%。
貨櫃股今天買氣湧現，長榮盤中高點至180元，漲幅4.3%；陽明高點至55元，漲幅5.3%；萬海高點至57.1元，漲幅達8.14%。
受惠貨量回升，長榮4月合併營收新台幣318.14億元，月增5.63%，年增42.43%；累計前4月營收1204.52億元，年增35.09%。
貨攬業者指出，觀察海運市況，2條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現空班，且船舶集中到4大航線，排擠到南非、南美需求，皆造成運價上漲。
業者認為，預估5月中旬歐洲線大櫃每FEU（40呎櫃）可能調漲1000美元，美國線也差不多，且今年各航商美國線長約價優於去年，預計五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動海運第2季營運表現，後續市況回檔空間有限。
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