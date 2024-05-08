夏都4月自結稅後虧損358萬元 前四個月每股稅後純益0.2元

夏都（2722）公布4月自結合併損益，4月營收為5,140萬元，年減22.76%，累計前四個月營收為2.05億元，年減18.85%。

夏都自結4月稅後是虧損358萬元，每股稅後虧損0.03元，累計前四個月稅後純益為2,364萬元，每股稅後純益為0.2元。

夏都旗下共有大家耳熟能詳的墾丁夏都、台南夏都城旅、夏都富朗酒店、台南夏都捷旅及恆春夏都溫泉酒店。

墾丁夏都即將步入夏天旺季，預計住房會愈來好；夏都富朗酒店重新整修後開幕，客房間數原54間增加至93間以及增設背包客61個床位，提供給住客低中高價位之各式客房選擇；為了提高飯店附加價值以及餐飲收入之來源，逐漸在台南火車站（赤崁文化園區）打出知名度。