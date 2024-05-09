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貨量續回溫 長榮4月營收318億元年增逾4成

中央社／ 台北8日電

受惠整體貨量持續回溫，長榮海運今天公告4月份合併營收新台幣318.14億元，較3月增加16.96億元，月增5.63%，較去年同期增加94.77億元，年增42.43%。

雖然4月初市場運價略呈下跌，但近期已逐步回升，加上整體貨量持續回溫，帶動長榮4月營收表現，累積前4份合併營收至1204.52億元，較去年同期增加312.89億元，年增35.09%。

觀察海運市況，貨攬業者指出，蘇伊士、巴拿馬運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第2季開始出現空班，且船舶集中到4大航線，排擠到南非、南美需求，皆造成運價上漲，預估5月中旬歐洲線大櫃每FEU（40呎櫃）可能調漲1000美元，美國線也差不多，且回檔空間有限。

營收 長榮海運

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