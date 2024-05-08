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台驊Q1每股獲利1.88元 本季續旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台驊控股（2636）首季稅後純益為2.88億元，年增9.36%，每股純益EPS為1.88元。看好第2季海、空運貨量價量齊揚，營收、獲利跟著再衝高。

台驊集團海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底，本業經營績效回升，首季營運繳出亮麗成單，營收達46.57億元，年增38.3%，為近五季新高。

台驊指出，首季受惠於紅海事件帶動歐、美及地中海航線運價上漲逾倍，加上全球終端零售重建庫存需求下，海運事業群第1季營收達25.76億元，年增55.20%，為推升第1季營運最主要的事業群；空運事業部則受惠美國電商進口需求熱絡，第一季陸續完成多趟包機業務，帶動營收達新台幣9.86億元，年增34.04%。

台驊 營收

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