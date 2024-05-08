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長虹、華固等建商第1季財報出爐 下半年起蓄勢待發

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

長虹（5534）、華固（2548）、達麗（6177）、太子（2511）等建商8日公告第1季財報，因首季屬於傳統淡季、且無新案完工可認列，獲利普遍表現不佳，不過第2季起蓄勢待發，多數建商指出，預計年底可迎來佳績。

長虹第1季稅後純益8,694.9萬元，年減39％，每股稅後純益（EPS）0.30元。華固首季稅後虧損7,516萬元，每股虧損0.27元。達麗稅後純益1798.7萬元，年減89.3%，每股稅後純益0.04元。太子稅後純益1.27億元，年減22.3％，每股稅後純益0.08元。

長虹指出，今年有五筆個案完工，合計完工量近180億元，其中部分建案在第2、3季起完工交屋，包括總銷37億元的台中「長虹天擎」、總銷30億元「長虹詠吉」都更案等，總銷29.6億元的台北市信義區「松德長虹」，總銷39億元台中「長虹天韻」則預計在年底前完工交屋。

華固指出，今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，加上沒有太多餘屋可賣，因此業績處於相對空窗期，不過明年起往後3年，完工量將從200億元起跳。另，華固位在台中水湳經貿園區的百億大案，預計下半年將公開推案。

儘管華固今年營運完工量不多，但看好全台房市均衡發展，加上科技產業趨勢，今年積極購地，包括購入北士科軟橋段土地、台中市北屯區敦和段等土地，華固也說，台中市已經是公司持續深耕的主要都會區之一。

達麗今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，其中「陽明大苑」已經完銷，預計5月交屋，另一案則預計第3季取得使照，第4季交屋入帳。

統一集團旗下營建品牌太子建設近年轉型全方位綜合開發商首案，且拿下不少BOT案，包括台中市北屯區「市31」BOT 案、大里區市場用地BOT案等。太子表示，全台在手土地庫存量達約5.８萬坪，未來將會結合集團生活品牌優勢於住宅案中。

華固 長虹

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