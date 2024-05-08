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帝寶財報／美國 State Farm 發威 第1季 EPS 創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

美國State Farm效益帶動，不只東陽（1319）獲利迭創新高，AM車燈大廠帝寶（6605）第1季EPS 5.34元也創下歷史單季新高，在State Farm的效益加持下，今年獲利表現看好，相關北美汽車外觀件AM廠也同步樂觀。

帝寶8日公布第1季財報，合併營收48.51億元，年增5.8%，稅後淨利8.86億元，較去年同期大增97.59%，每股盈餘5.34元，較去年同期的2.7元大增，創下單季歷史新高。

帝寶為汽車車燈大廠，主力為美國市場，去年每股大賺14.35元，已較前一年的10.86元大增，主要是受惠於美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用的區域並不斷擴大，使帝寶美國市場的營業規模與獲利能力都大幅提昇。

帝寶 美國

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