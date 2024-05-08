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雄獅營收／比過年還旺！4月創疫後次高、年增逾五成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）8日公告4月營收，單月營收23.72億元，年增53.49%、月增10.73%，不僅超越春節期間、創下今年以來營收新高，亦是疫後營收次高，僅次於去年10月表現。累計前四月營收83.2億元，年增72.01%，雄獅表示，營收大幅成長主要是觀光需求活絡，出境團體旅遊業績大幅提升所致。

雄獅表示，4月為旅遊旺季，受惠於清明連假與賞櫻季節，尤其今年整體賞櫻季節機位供應較農曆年時更為充足，是以營收超越2月表現，其中，日本地區以九州、大阪、東京最受歡迎，韓國線也有包機布局，因此帶動營收表現亮眼。

搶攻夏季出遊商機，雄獅近日啟動夏季旅展，推出超夯團體行程萬元有找，早鳥預購每人可享最高1萬5千元折扣，還有國際自由行、郵輪驚喜價，以及機票買一送一等限量搶購。雄獅表示，近期旅遊商品銷量成長前三名分別為東南亞、東歐及日本。其中，東南亞及日本因航點及機位供給量增加，以及遊樂園、海島度假、美食等熱門元素加持之下，成為親子客群的熱門選擇。

此外，長線部分，配合美國西雅圖航線機位增加，雄獅旅遊規畫美加雙國新玩法，一次體驗西雅圖、溫哥華兩大城市。雄獅表示，包含達美航空、中華航空、星宇航空，皆於第2季起陸續開航美國西雅圖，長榮航空同步宣布西雅圖航線增班，使得北美機位供給大幅增加，平均團費降幅約3成，配合新航點開航，雄獅旅遊全新規劃「星宇航空美加雙城8日」，一次玩遍西雅圖、溫哥華兩大城市，首航限定每人89,900元起。

營收 西雅圖 雄獅

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