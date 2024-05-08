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IKKA財報／首季 EPS 1.53元 全年獲利在日本豐田的加持下可望創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）第1季EPS為1.53元，較2023年第1季EPS負數相比，成長幅度驚人，第1季毛利率為19%，較去年同期14%，成長36%。

IKKA表示，由於過去幾年因為晶片短缺的因素導致豐田汽車貨量不如預期、進而連帶影響IKKA的業績，但從去年下半年開始，IKKA業績陸續好轉，而日本豐田也於今年2月公布上一季的獲利，創歷史新高，也帶到整體IKKA今年第1季繳出亮麗成績單。另外因配合台灣上市規範，合併財報以新台幣呈現，而日幣自2023年3月迄今，貶值超過10%，美金兌日幣由約133到目前約當155，對於IKKA以新台幣損益呈現，也造成了一定之影響，如比照去年同期之日幣匯率，第1季度合併淨利約當5,000萬，EPS接近1.7元。

豐田汽車於日前公布之截至2024年3月底止(2023/4~2024/3)之全球總計出貨1,110萬車子，比前一年度增加5%。生產量也增加4.5%，達到1,120萬輛，繼續蟬聯全球汽車銷售寶座。在電動車興起的時代，豐田汽車除先前宣布之北美電動車之電池廠發展外，近期也宣布將在北美再次擴大投入14億美金進行電動車之生產。除了車子硬件之投入外，新世代汽車最重要之軟件核心—自動駕駛，豐田汽車也加大投入，除今年夏天於東京台場將進行Level 4無人計程車之服務外。此外，為了龐大的中國大陸電動車市場，除與小馬智行合作之無人計程車預計今年在大陸投放外；豐田也宣布與騰訊進行合作，騰訊將從三個核心方面與豐田汽車展開合作，騰訊將提供AI大模型、雲端運算、大數據等前沿科技，與豐田一起推動「軟體定義汽車」。

此外，IKKA也計畫與集團關係企業佳能企業（2374）合作，協助佳能將車載鏡頭打入日系車廠供應鏈。隨著豐田汽車大動作頻傳，IKKA於今年也追隨豐田旗下Tier 1供應商愛信集團 (AISIN) 之需求於名古屋設立新廠，新工廠在規劃階段即引進智慧工廠概念，透過高度自動化生產，降低人力成本，以提高效率及獲利，後續隨著新能源車使用之散熱模組及煞車迴路控制系統之開發生產，獲利將可有效顯現。隨著新廠之投入挹注，加上豐田汽車 (TOYOTA) 營運屢創新高，對於IKKA之今年之營運會是正面助益，將有機會突破去年之獲利標準。

豐田

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